شكرا لقرائتكم خبر عن صور. الممثل صبحى يشيد بتشيرت الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل صبحى خليل بأحد مراكز بيع تيشيرت الأهلى الجديد، ووقع عليها خلال زيارته بالإضافة إلى الاحتفاظ بها خلال المرحلة المقبلة مشيدًا بجودة التيشيرت وأنه من أفضل التصميمات العالمية.

يذكر أن إحدى شركات الملابس طرحت قميص الفريق الأول بالنادى الأهلى للموسم الجديد بألوانه الثلاثة بعد أن تم الكشف عنه مؤخرًا.

وسيلعب الشياطين الحمر بجانب زيه الرسمى "الأحمر" بالقميص الأسود وهو القميص الثانى للفريق كما تم اختيار لون جديد لقميص الفريق الثالث وهو اللون الفستقي.

وسيكون بإمكان عشاق النادى الأهلى اقتناء قمصان الفريق من عدة أماكن رسمية بالقاهرة كونها تمتلك حقوق توزيع القميص الرسمى للمارد الأحمر.

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