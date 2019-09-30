شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الإسماعيلى جاهز لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى الرئيسى مشاركة الثلاثى محمود عبد العاطى "دونجا"، وأحمد مدبولى ومحمد صادق، بعد اكتمال جاهزيتهم الفنية.

ويستعد الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل بدون حضور جماهيرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثانية من الدورى المحلى، وبات تواجد الثلاثى من عدمه فى الديربى حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش.

يذكر أن الدراويش قد فاز بالجولة الأولى على حساب الجونة بهدف نظيف.