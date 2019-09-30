الجزيرة يتقدم على الزمالك 46 / 40 بالشوط الثانى فى سوبر السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق الجزيرة لكرة السلة على نظيره الزمالك بالشوط الثانى بنتيجة 46/40 من المباراة التى تجمعهما حاليًا بإحدى الصالات بمدينة السادس من أكتوبر . وانتهت أحداث الفترة الأولى من المباراة بتقدم الجزيرة على الأبيض بنتيجة 30/24 وظهر اللاعبون فيها بالجدية والحماس القوى . Advertisements واقتحم جمهور الزمالك مدرجات صالة السادس من أكتوبر ما تسبب فى إيقاف المباراة أكثر من مرة خلال أحداث اللقاء. وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائى بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية.

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