شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطلب رسميًا لعب ودية بتسوانا باستاد القاهرة والتدريب بالملعب الفرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى هيئة استاد القاهرة يطلب فيه خوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة.

كما تضمن الخطاب أن المنتخب سيتدرب بالملعب لاستاد القاهرة بداية من يوم 7 أكتوبر المقبل.

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ومن المقرر أن يعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، القائمة المحلية لمعسكر أكتوبر عقب نهاية مباريات الجولة الثانية للدورى، ويحضر الجهاز المعاون للمنتخب جميع مباريات الدورى الفترة المقبلة لمراقبة اللاعبين عن كثب واختيار الأفضل من بينهم.

وكان حسام البدرى المدير الفنى أعلن أسماء الجهاز المعاون له فنيًا وإداريًا وجاء كالتالى: محمد بركات "مدير إدارى" وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب وشادى الجيلانى منسق إعلامى والتونسى أنيس الشعلانى مخطط أحمال ومينا سامح وعلى محمد على إداريين، وبدر أمام ومحمد أسامة فى الجهاز الطبي.