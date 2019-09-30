سوبر كورة.. أجيرى مرشح لتدريب نادٍ خليجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، من خوض تجربة تدريبية جديدة فى المنطقة العربية وتحديدًا بأحد الدوريات الخليجية خلال الفترة المقبلة.
وتولى المكسيكي أجيرى تدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة من أغسطس عام 2018 حتى تمت إقالته فى يوليو من العام الجارى، بعد الوداع المبكر للفراعنة من دور الستة عشر لبطولة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر وتوج المنتخب الجزائرى بلقبها.
وقاد أجيرى المنتخب الوطني فى 12 مباراة، منها 3 لقاءات ودية و9 رسمية، من بينها 5 مباريات فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، و4 مواجهات فى البطولة الأفريقية.
وحقق الفراعنة الفوز تحت قيادة أجيرى فى 9 مباريات من أصل 12 مباراة قادها الخواجة مع المنتخب، وخسر مباراتي واحدة ودية أمام نيجيريا وأخرى رسمية أمام جنوب أفريقيا، وفى اللقاءين كانت النتيجة بهدف نظيف، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام النيجر وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما فى التصفيات المؤهلة للكان.
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