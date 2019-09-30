شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة "الونش" بعد استبعاده من اللقاء الملغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الجهاز الطبى للزمالك أن إصابة محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن شد فى العضلة الضامة تعرض لها اللاعب فى تدريب الفريق فى برج العرب يوم السبت الماضي.

وكشف جهاز الزمالك الطبى عن أنه يجرى محاولات حاليًا لتجهيز اللاعب للتواجد مع الفريق فى مواجهة المقاصة المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، على استاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك قد استبعد الونش من قائمة الفريق الأبيض فى المباراة التى لم تقام أمام جينيراسيون فوت السنغالى، أمس الأحد، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ليكشف جهاز الزمالك الطبى عن أن الاستبعاد جاء بسبب تلك الإصابة بعدما خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي بداية من اليوم الإثنين لتجهيزه للفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك ينتظر قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته مع جينيراسيون بعدما تمسك الأخير بعدم خوض اللقاء بالأمس بداعى تواجدهم فى ملعب بتروسبورت، يوم السبت الماضى، وفقًا للموعد الذى تم تحديد والمكان قبل قدومهم إلى القاهرة، رغم التعديلات التى أجراها "كاف" بتعديل موعد ومكان اللقاء.