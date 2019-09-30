شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استئناف المباراة.. الجزيرة يتقدم على الزمالك 30 / 24 فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حكم مباراة السوبر لكرة السلة بين فريقى الزمالك والجزيرة، استئناف المباراة عقب السماح بتواجد جمهور الأبيض بالصالة التى تقام عليها المباراة بمدينة السادس من أكتوبر . ووافق مسئولو نادى الجزيرة على تواجد الجمهور فى الصالة لاستكمال المباراة خلال أحداث الشوط الأول وتوجه الجهاز الفنى لفريق الزمالك إلى الجمهور للمطالبة بالالتزام بالروح الرياضية . Advertisements وانتهى أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الجزيرة على الأبيض بنتيجة 30 / 24 حيث ظهر على لاعبى الفريقين الجدية والحماس القوى . وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائى بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية.

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