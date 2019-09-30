شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع برمضان صبحى والتركيز على العرضيات فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة قصيرة مع رمضان صبحى، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وجاءت جلسة فايلر مع رمضان، فى إطار الجلسات التحفيزية التى يعقدها مع لاعبى الفريق، إلى جانب المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو لتجهيز الجميع معنويًا وفنيًا.

فيما خاض عربى بدر، لاعب فريق الشباب بالنادى تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق، وخاض عربى بدر، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى بالنادي.

بينما قاد ديفيد سيزا المدرب العام فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية، بمشاركة بعض اللاعبين خلال المران، فى الوقت الذى ركز رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على الجانب الفنى والخططى خلال المران الذى أقيم مساء اليوم.

وأجرى فايلر تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص على منح تعليمات خاصة للاعبين وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.