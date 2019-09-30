شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مباراة الزمالك والجزيرة فى سوبر كرة السلة بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حكم مباراة السوبر لكرة السلة بين فريقى الزمالك والجزيرة إيقاف المباراة بسبب دخول جمهور الأبيض للصالة التى تقام عليها المباراة بمدينة السادس من أكتوبر . وطالب مسئولو نادى الجزيرة خروج الجمهور من الصالة للاستكمال المباراة خلال أحداث الشوط الأول، وتوجه الجهاز الفنى لفريق الزمالك إلى الجمهور للمطالبة بخروجهم . وكان اتحاد السلة قد قرر إقامة مباراة السوبر بدون جماهير . Advertisements ومن المقرر أن يتم تكريم مدحت وردة أسطورة السلة، على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريقى الزمالك والجزيرة اليوم فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر . وكرّم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضي، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان. وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

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