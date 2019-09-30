مران الأهلى.. محاضرة فايلر.. مشاركة الأساسيين وتدريبات قوية للحراس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الإثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف فى فريق الإنتاج الحربي، ومنح لاعبيه التعليمات لتنفيذها فى المباراة، كما قام بشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية خلال هذه المحاضرة.
وانتظم لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى مباراة كانو سبورت فى المران الجماعى بعد اكتفائهم بالتأهيل فى مران الأمس، وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية على هامش المران الجماعى للفريق الأحمر، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للحراس الثلاثة محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، والتى ركز خلالها على سرعة رد الفعل، والكرات العرضية.
ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.
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