مران الأهلي.. جلسة لـ"فايلر" مع رمضان صبحي.. وتأهيل عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة قصيرة مع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث فايلر مع رمضان عن أهمية المباراة المقبلة، ومنحه خلال هذه الجلسة بعض التعليمات الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق الإنتاج الحربي.

من جانبه، أدى اللاعب الصاعد عمار حمدي جلسة في الجيم وبعض الفقرات التأهيلية بعد شكواه من آلام في الظهر ونزلة برد.

ويخضع عمار لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وانتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت الغيني بدوري أبطال أفريقيا في المران الجماعي، بعدما اكتفوا بأداء تدريبات تأهيلية أمس الأحد.

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وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وتم التركيز خلالها على سرعة رد الفعل والكرات العرضية.

كما عقد فايلر محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الإنتاج الحربي، ومنح لاعبيه التعليمات لتنفيذها في المباراة، بجانب بعض الأمور الفنية والتكتيكية خلال هذه المحاضرة.

وخصص فايلر فقرة خاصة على هامش المران بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، حيث يتكون الفريق الأول من حمدي فتحي وعلي معلول وأيمن أشرف وأليو ديانج ورمضان صبحي ووليد أزارو.

أما الفريق الثاني فتكون من أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمود وحيد، وحرص على تجربة بعض الجمل والتمرير والتسلم السريع والخروج بالكرة.

كما خصص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، فقرة للتدريب على الكرات العرضية، بمشاركة بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة من الناحية اليمنى، وأحمد الشيخ ومحمود وحيد من الناحية اليسرى.

يُذكر أن الأهلي استهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف رمضان صبحي.