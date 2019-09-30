اجتماع ثلاثي للتنسيق لحفل قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
عقد وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا مع منتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن تم خلاله استعراض التجهيزات الأخيرة من قبل بريزنتيشن بصفتها المنطمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة .
مصر ستستضيف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات .
وشهد الاجتماع التنسيق التحضيرات الأخيرة الخاصة بقرعة البطولة التى ستقام فى الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل.
وتطرق وزير الرياضة مع النبرواي عن الاستعدادت الخاصة بالقرعة و إستقبال الضيوف.
وحضر الاجتماع مسئولو اتحاد الكرة متمثلة فى وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة.
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