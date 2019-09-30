خاص.. فايلر يدرس قرار الخطيب بتجميد صالح جمعة

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مكالمة تليفونية بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغه باستياءه الشديد تجاه اللاعب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الخطيب لعبدالحفيظ بضرورة نقل استياءه إلى اللاعب وإبلاغه بالاستبعاد من مباريات الفريق والرحيل نهائيا حال استمرار استهتاره وعدم احترام تقاليد النادي.

كما أمر الخطيب من عبدالحفيظ بتجميد خدمات اللاعب بسبب استهتاره، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قرار تجميد اللاعب.

جدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وقع غرامة مالية على اللاعب بسبب تغيبه عن المران دون إذن إضافة إلى اشتراكه في أزمة تسريب التصميم الجديد لزي الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.