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ميسي وديمبيلي يعودان إلى تدريبات برشلونة قبل لقاء إنتر

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Ahmed Deeb 0 تبليغ

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أعلن نادي الإسباني لكرة القدم الإثنين أن قائده الأرجنتيني ليونيل والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي عاودا بشكل تدريجي التمارين الجماعية مع الفريق إثر تعافيهما من إصابات عضلية، قبيل استحقاق فريقهما الأوروبي أمام إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من مسابقة الأربعاء.

وأفاد بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين عبر حسابه على تويتر “شارك ميسي وديمبيلي في جزء من الحصة (التدريبية) مع الفريق”.

وتعرض ميسي، المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي (“فيفا”) للمرة السادسة، لتمدد في عضلات فخذه الأيسر في الشوط الأول من مواجهة فياريال (2-1) الأسبوع الماضي، في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم بعدما غاب عن أول أربع مباريات في الليغا بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال تحضيرات الموسم.

أما ديمبيلي فكان بدوره يتعافى من إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها الجمعة خلال التمارين، وهو دخل بدلا من ميسي في مطلع الشوط الثاني لمباراة فياريال التي كانت ضمن المرحلة السادسة من .

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وغاب اللاعبان عن مباراة النادي الكاتالوني على أرض خيتافي في المرحلة السابعة والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين.

وتأتي معاودة ميسي وديمبيلي التمارين بعد البداية البطيئة في الدوري لبرشلونة حيث يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما استهل حملته في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتعادل سلبا مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستضيف برشلونة إنتر على ملعب كامب نو الأربعاء، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضا سلافيا براغ التشيكي. وتتساوى الفرق الأربعة للمجموعة برصيد نقطة واحدة من الجولة الأولى.

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