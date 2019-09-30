تأخر انطلاق مران الأهلي 15 دقيقة.. تعرف على السبب

تأخر انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 15 دقيقة حيث عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

شهدت المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي واستعراض ملخص مبارايات الأهلي السابقة لتصحيح الأخطاء مشاهدة لقاءات الإنتاج للكشف عن الثغرات الدفاعية والتحذير من مراكز القوى الهجومية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.