تأخر انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 15 دقيقة حيث عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
شهدت المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي واستعراض ملخص مبارايات الأهلي السابقة لتصحيح الأخطاء مشاهدة لقاءات الإنتاج للكشف عن الثغرات الدفاعية والتحذير من مراكز القوى الهجومية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخر انطلاق مران الأهلي 15 دقيقة.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.