شاهد.. مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال التي تنطلق في التاسعة مساء على ملعب اولد ترافورد، في ختام مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة باحثًا عن تحقيق إنتصار يستعيد به توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام وست هام بهدفين دون رد، ليتأخر الشياطين الحمر إلى

المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

وعلى الجانب الأخر يبحث آرسنال عن الحفاظ على إنتصاراته بعدما كان فقد نغمة الفوز لثلاث جولات، قبل أن يستعيدها بصعوبة في الاسبوع الماضي بفوز صعب على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الجانرز المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ومع تأخر ترتيب كلا الفريقين فإن المباراة ستكون قوية، مع حرص كل منهما على تحقيق فوز يساهم في تقدمهم في ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة مع البداية الغير مستقرة لهما حتى الأن بالبطولة.

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ولم يتمكن مانشستر يونايتد في الموسم الماضي بالدوري من الفوز على آرسنال، حيث تعادلا إيجابيًا بهدفين لكل منهما في الدور الأول، وبالدور الثاني فاز الجانرز بثنائية دون رد.

بينما ألتقى الفريقين في الموسم الماضي ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي وفاز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال: