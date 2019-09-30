طلائع الجيش يتغلب على المنيا في انطلاق الدوري الممتاز للكرة الطائرة

تغلب فريق طلائع الجيش للكرة الطائرة ، اليوم الاثنين ، على فريق المنيا ، في أولى جولات الدور التمهيدي ، للدوري الممتاز "أ" بنتيجة (٣ - ٠) . "أ" بنتيجة (٣ - ٠) . وخاض الفريقان ثلاث أشواط خلال اللقاء انتهت لصالح طلائع الجيش بنتائج: Advertisements الأول (٢٣-٢٥)، الثاني (٢٠-٢٥)، والأخير (١٩-٢٥)، كما تستضيف صالة استاد المنيا ، ثاني لقاءات فريق نادي المنيا امام بني سويف ، الجمعة المقبلة ٤ أكتوبر ، في تمام الرابعة عصرًا. الأول (٢٣-٢٥)، الثاني (٢٠-٢٥)، والأخير (١٩-٢٥)، كما تستضيف صالة استاد المنيا ، ثاني لقاءات فريق نادي المنيا امام بني سويف ، الجمعة المقبلة ٤ أكتوبر ، في تمام الرابعة عصرًا.

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