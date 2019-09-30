الفيفا يقر بدفع نادي كارديف 6 ملايين يورو في صفقة انتقال سالا

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدفع نادي كارديف سيتي الويلزي مبلغ قدره 6 ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي، وهو جزء من القيمة المتفق عليها كدفعة أولى، في صفقة انتقال اللاعب إيمليانو سالا الذي توفي

في يناير الماضي جراء تحطم طائرته وهو متجه صوب النادي الويلزي.

وألزم الاتحاد الدولي الفيفا نادي كارديف سيتي بدفع القسط الأول من صفقة كادت تكون الاغلي في

تاريخه، حين اتفق علي ضم اللاعب في شهر يناير الماضي قبل أن يتوفى الأرجنتيني في حادث تحطم طائرة.

وقال الفيفا في بيان: "وجدت لجنة بحث أوضاع اللاعبين بالفيفا أن كارديف سيتي ملزم بدفع ستة ملايين يورو إلى نادي نانت قيمة الدفعة الأولى المستحقة وفقا لصفقة الانتقال".

