بوكيتينو: علينا تفادي أخطاء الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، أن الفريق بحاجة لتفادي ما حدث في دور المجموعات الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونخ "نتمنى أن نفوز غدا، لا نريد تكرار ما حدث الموسم الماضي مجددا حينما حصدنا نقطة وحيدة من ثلاث مباريات في دور المجموعات".

وتابع "في الموسم الطويل يجب أن نتحلى بالعقلية القوية، وأن تكون لدينا أفكار واضحة حول ما نريد تحقيقه بنهاية الموسم، وعندما نحلل الخمسة أشهر الأخيرة نجد إننا علينا التطور وضخ أفكار جديدة لتحفيز اللاعبين، ونحن كجهاز فني أول من نفعل ذلك لنجعل كل شيء جاذب أكثر للاعبين"

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واضاف "أنا سعيد جدا بالفريق

الذي أمتلكه ونحن في موقف حيث كل شيء متاح ومن الطبيعي أن يتحدث البعض حينما لا نحصل على النتائج التي نحققها".

واختتم "بايرن فريق يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كل موسم فتاريخهم يقول ذلك، بالتأكيد هو ناد ينافس بقوة على البطولة".

ويستعد توتنهام غداً الثلاثاء، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الفريق الإتجليزي تعادل في الجولة الأولى مع أولمبياكوس اليوناني.