بالصور.. انطلاق الدورة الإقليمية لإعداد مدربى الأولمبياد الخاص فى الطائرة وقدم الشاطئية بمشاركة 7 دول عربية

انطلقت بالقاهرة صباح اليوم الدورة التدريبية الإقليمية لإعداد مدربى الكرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية بحضور مدربين من 7 دول عربية هى مصر، الإمارات، البحرين، الكويت، السودان، ليبيا، تونس ، وتأتى أهمية إقامة تلك الدورة من خلال ما دعا إليه المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليميى من ضرورة إدخال رياضات جديدة إلى برامج المنطقة من أجل توسيع قاعدة المشاركين من اللاعبين ، وزيادة قاعدة اعداد مدربين مؤهلين عالميا للعمل فى الأولمبياد الخاص والذى يسعى إلى العمل على دمج ذوى الإعاقة الفكرية فى المجتمع ، وهو ما يسعى اليه الأولمبياد الخاص من خلال الرياضة ، ودمج ذوى الإعاقة الفكرية فى المجتمع وتقبل المجتمع لهم ، خاصة وأن رياضتى الطائرة وكرة القدم الشاطئية تندرج تحت مظلة الرياضات الموحدة .

ويقوم بالقاء المحاضرات النظرية والعملية د. عماد محيي الدين مدير عام الألعاب والمسابقات

ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات ، ود. عاطف رشاد المحاضر الدولى بالاتحاد الدولى للكرة الطائرة والاستاذ بكلية التربية الرياضية ود. إكرامى الجمال المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم للأولمبياد الخاص والمدرس بكلية التربية الرياضة واحمد أبوسريع مدرب منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية .

وتأتى أهمية إقامة تلك الدورة لزيادة عدد الرياضات التى تشارك بها برامج المنطقة ال23 فى الألعاب الإقليمية والعالمية ، خاصة وأن المنطقة على أبواب المشاركة فى الألعاب الإقليمية العاشرة المقرر إقامتها عام 2022 والألعاب العالمية الصيفية 2023 والتى ستقام بألمانيا ، وتسعى الرئاسة الإقليمية الى زيادة عدد الرياضات وزيادة عدد المشاركين فى تلك الألعاب .

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بدأت الدورة بالقاء الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص محاضرة كمقدمة عن

الأولمبياد الخاص تناولت النشأة والفلسفة والأهداف ، تبعه د. شريف الفولى مدير عام للألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية محاضرة عن تنظيم وإدارة العاب ومسابقات الأولمبياد الخاص ، ثم أتبعه د. عماد بمحاضرة هامة حول التقسيم فى مسابقات الأولمبياد الخاص والتى تهدف الى تقسيم اللاعبين وفقا للسن والنوع والقدرة الرياضية لضمان منافسة شريفة ومتوازنة بين اللاعبين ، ثم اختتم شرف الفولى بمحاضرة هامة عن الرياضات الموحدة والتى يشارك فيها لاعبون من المعاقين فكريا إضافة إلى أقرانهم من غير المعاقين .

شارك فى الدورة كل من محمد سليمان راشد،محمد عباس المازمي (الإمارات )،صفوان نور الدين بوجمعة (تونس)،محمد عباس بوعباس،ياسر أحمد محمد مراد (الكويت)،محمود عبد الله الشيخ محمد حسين (البحرين)، على بشير سليمان، أحمدعبد الفتاح محمد عبد الجليل (السودان )، مصطفى على حسين أحميد،عبدالقادر عبد الله الغراري (ليبيا ) ويشارك من مصر في هذه الدورة كل من سهيلة صلاح الدين،زينب ربيع عبد الحفيظ،ربيع عبد الحفيظ عبد الغني،أحمد محمد إبو سريع،سهام فؤاد صالح، على أبو حديد على إسماعيل،محمد عبد النبي على،الحسيني طه راشد على،رانا أحمد على،طه خضر طه،أحمد محمود حسين،هند شريف السيد،محمد سيد إبراهيم،أحمد محمد حسن،محمود يوسف محمد الغاوى .