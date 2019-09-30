دورة تدريبية إقليمية لكبير مدربى الأولمبياد الخاص لكرة القدم والشاطئية

انطلقت بالقاهرة صباح اليوم الاثنين وحتى 4 أكتوبر المقبل الدورة التدريبية الإقليمية لكبير مدربى الأولمبياد الخاص في رياضتى كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية .

وذلك بمشاركة مدربين من 7 دول عربية هى مصر ، الامارات ، البحرين ، الكويت ، السودان ، ليبيا ، تونس . ويقوم بالقاء المحاضرات النظرية والعملية كل من د. عماد محي الدين ، ود. عاطف رشاد خليل ،ود. إكرامي الجمال ويشارك فى الدورة محمد سليمان راشد ،محمد عباس المازمي (الأمارات )،صفوان نور الدين بوجمعة (تونس) ،محمد عباس بوعباس ،ياسر أحمد محمد مراد (الكويت) ،محمود عبد الله الشيخ محمد حسين (البحرين) ،علي بشير سليمان ، أحمدعبد الفتاح محمد عبد الجليل (السودان )، مصطفي على حسين أحميد ،عبدالقادر عبد الله الغراري (ليبيا ) ويشارك من مصر فى هذه الدورة كل من سهيلة صلاح الدين ،زينب ربيع عبد الحفيظ ،ربيع عبد الحفيظ عبد الغني ،أحمد محمد إبو سريع

،سهام فؤاد صالح ،علي أبو حديد علي إسماعيل ،محمد عبد النبي علي ،الحسيني طه راشد علي ،رانا أحمد علي ،طه خضر طه ،احمد محمود حسين ،هند شريف السيد ،محمد سيد إبراهيم ،أحمد محمد حسن ،محمود يوسف محمد الغاوي .

وكان المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي قد دعا إدارة الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية برئاسة د. عماد محيي الدين، والألعاب والمسابقات برئاسة شريف الفولي إلى زيادة الاهتمام بالرياضات الموحدة في مختلف برامج المنطقة، وهي الرياضات التي يشارك فيها لاعبون معاقون فكريا مع أقرانهم من غير المعاقين ، استعدادا لظهور تلك الرياضات فى الالعاب الاقليمية العاشرة 2022 والألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 .

وكرة قدم الشاطئية هي لعبة تشبه كرة القدم لكن الفرق هو أن هذه اللعبة تلعب في الرمال في الشمس ويلعبون

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اللاعبين بها من دون أحذية، وتقام المباراه فى 3 أشواط مدة كل شوط 12 دقيقة صافيه ويتوقف التوقيت حسب رؤية الحكم و لو أنتهت المبارة بالتعادل. يلعب شوط رابع أضافي مدته 3 دقايق وإذا استمر التعادل ينتقل الفريقين إلى ركلات الترجيح بواقع ضربه بضربه، و عدد اللاعبين 5 ومن ضمنهم الحارس، ووزن الكرة 400 - 440 غراما... 68 سم و يدير المباراة حكم وحكمان يقفان على طرفي الملعب، و 4 حكام يعملون في أماكن مختلفة منهم حكم ميقاتي وحكم رابع،ويبلغ طول الملعب : 35 - 37 متر، العرض : 26 - 28 متر،طول العارضه : 2,21 متر ،عرض العارضه : 5,49 متر،منطقة الجزاء : 9 أمتاروعلى الحارس أن يرمي الكرة بيده وليس بقدمه عندما يمسك الكرة،لا يوجد قانون التسلل، أرضية الملعب رملية.

أما كرة الطائرة الشاطئية فهي رياضة جماعية يلعبها فريقان يتألف كل منهما من لاعبين وتقام على ملعب رملي تقسمه شبكة إلى قسمين. وعلى الرغم من أن قواعد اللعبة تختلف قليلاً عن الكرة الطائرة في الملاعب المغلقة، إلا أن الهدف واحد وهو تسجيل النقاط من خلال إرسال الكرة باليد وتمريرها عبر الشبكة إلى ملعب الفريق الآخر.