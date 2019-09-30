مران الأهلي .. جلسة تأهيلية لعمار حمدي في الجيم

أدي عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،جلسة في الجيم وبعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، على هامش

مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم.

واشتكى عمار من آلام في الظهر ونزلة برد،

ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.