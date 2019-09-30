عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران الذيأقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش.
وجاءت جلسة فايلر مع رمضان، في إطار الجلسات التحفيزية التييعقدها مع لاعبي الفريق، إلى جانب المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو لتجهيز الجميع معنويا وفنيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد جلسة تحفيزية مع رمضان صبحي قبل انطلاق مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.