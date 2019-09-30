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فايلر يعقد جلسة تحفيزية مع رمضان صبحي قبل انطلاق مران الأهلي

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عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران الذي

أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش.

وجاءت جلسة فايلر مع رمضان، في إطار الجلسات التحفيزية التي

يعقدها مع لاعبي الفريق، إلى جانب المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو لتجهيز الجميع معنويا وفنيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

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