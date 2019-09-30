المانيا يتعادل وديًا مع الداخلية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مع فريق الداخلية بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمع بين الفريقين عصر اليوم الإثنين ، على ملعب اكاديمية الشرطة.
ودخل فريق المنيا ، تحت قيادة المدير الفني، سمير كمونة ، المباراة بتشكيل ضم كل من ، محمد حسانين "حارس مرمى"– برسوم محروس – محمد آدم – أحمد كاستيلا – سايكو – مصطفى الشوبكشي – داوودا – كازلف – بدوي عاشور – احمد عصام – سمارة.
وشهدت المباراة ، محاولات من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، ولم يحالفهم الحظ.
وتأتي المباراة في إطار تحضيرات كلًا منهم للموسم الجديد، حيث يبدأ فريق المنيا أولى مواجهاته ، مع سوهاج يوم 20 أكتوبر.
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