المانيا يتعادل وديًا مع الداخلية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مع فريق الداخلية بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمع بين الفريقين عصر اليوم الإثنين ، على ملعب اكاديمية الشرطة.

ودخل فريق المنيا ، تحت قيادة المدير الفني

، سمير كمونة ، المباراة بتشكيل ضم كل من ، محمد حسانين "حارس مرمى"– برسوم محروس – محمد آدم – أحمد كاستيلا – سايكو – مصطفى الشوبكشي – داوودا – كازلف – بدوي عاشور – احمد عصام – سمارة.

وشهدت المباراة ، محاولات من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، ولم يحالفهم الحظ.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات كلًا منهم للموسم الجديد، حيث يبدأ فريق المنيا أولى مواجهاته ، مع سوهاج يوم 20 أكتوبر.