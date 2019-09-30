بهدف ساني.. سيراميكا كليوباترا يفوز على المنصورة وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا معنويا على حساب المنصورة بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري محمد ساني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي

باستاد الدفاع الجوي.

قدم الفريقان مباراة قوية من حيث الأداء الدفاعي والهجومي، وظهر أكثر من لاعب بمستوى طيب للغاية، وأكد هيثم شعبان المدير الفني

للفريق على استفادته بشكل كبير من اللقاء الودي.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراة ودية أخرى في الثالثة عصر الغد على نفس الملعب أمام فريق بورتو السويس، في إطار استعدادات الفريق لمباراة الداخلية التي ستقام يوم ٢١ أكتوبر المقبل في أولى مباريات دوري الدرجة الثانية.