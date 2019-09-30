بيكهام يُهدد عرش مينو رايولا وخورخي مينديز في عالم وكالة اللاعبين

اقتحم أسطورة مانشستر يونايتد “ديفيد بيكهام” فرع من أهم فروع المستديرة حين بدأ العمل كوكيل لاعبين، بإنشاء شركة خاصة لوكالة أعمال اللاعبين تُدعى “Footwork Management Limited”.

مالك نادي إنتر ميامي الأميركي، اكتسب شهرة كبيرة كلاعب مع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، حيث لعب ثلاثة كؤوس عالم متتالية 1998 و2002 و2006، وسجل في النسخ الثلاث.

واعتقد البعض أن ديفيد بيكهام سيتجه إلى عالم التدريب في عام 2010، عندما ظهر ضمن الطاقم الفني لمنتخب إنجلترا رفقة فابيو كابيلو في مباريات كأس العالم بجنوب أفريقيا.

لكن بيكس اتجه اتجاهات أخرى جعلت منه أحد أهم رجال الأعمال في عالم كرة القدم وآخرها إنشاء شركة لوكالة أعمال اللاعبين.

ولم يحصل قائد منتخب إنجلترا السابق على رخصة لمزاولة عمله كوكيل لاعبين بشكل رسمي من الفيفا، لأنه مالك جزئي في نادي سالفورد سيتي الإنجليزي القابع في دوري الدرجة الثانية “ليج تو”.

مع ذلك، ستستطيع الشركة حديثة العهد مزاولة العمل بواسطة “ديف جاردنر” المدرج في قائمة وكلاء اللاعبين الرسمية، والرئيس السابق للعلاقات العامة “نيكولا هوسون”، وكلاهما تربطهما صداقة قوية بديفيد بيكهام.

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على الرغم من أن بيكهام لن يكون وكيلاً للاعبين بشكل مباشر، إلا أن مشاركته في الإشراف على الصفقات ستكون بلا شك بمثابة أداة قوية لإقناع النجوم الجدد بتوكيله.

ويُركز بيكهام على الوجوه الشابة أكثر من النجوم المشاهير الذين تربطهم عقود عمل فعلية مع وكلاء قدامى مثل خورخي مينديز ومينو رايولا.

ووفقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فإن بيكهام وشريكيه يريدون ضم موهبة مانشستر يونايتد الصاعدة “ماسون جرينوود” الذي يبلغ من العمر 17 عامًا إلى عملاء الشركة الجدد.

وسجل جرينوود هدفًا فاز به مانشستر يونايتد على أستانا في افتتاح مبارياته بدور مجموعات الدوري الأوروبي قبل أسبوعين من تسديدة ذكية دفعت البعض لوصفه بروبن فان بيرسي الجديد

فيما قام لاعب نادي نوتنجهام فورست “برينان جونسون” صاحب الـ 18 عامًا بنشر صورة له مع بيكهام الأسبوع الماضي قبل أيام من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.