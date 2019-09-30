رياضة | افتتاح مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام هشام السعيد محافظ الغربية يوم أمس، بافتتاح مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، بتكلفى 12 مليونا و330 ألف جنيه.

وحرص محافظ الغربية على الإشادة بكافة التطورات التي حدثت وتفقد المكتبة، ودورات المياه، ومعمل اللغات، وغرفة تدريب التربية العسكرية والعديد من الأماكن هناك.

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وتم الانتهاء في محافظة الغربية من بناء 30 مدرسة جديدة خلال العام الماضي بتكلفة 253 مليون جنيه، وجار العمل في 30 مدرسة أخرى خلال العام الحالي بتكلفة 400 مليون جنيه؛ للوصول إلى كثافة 30 طالبًا في الفصل خلال الأعوام المقبلة.

جدير بالذكر، أن مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية، تضم 27 فصلًا دراسيًا، و14 ورشة تدريب، و7 معامل، وملعبًا خماسيًا، وتستوعب 2715 طالبًا بمتوسط كثافة 37 طالبًا في الفصل، وتضم المدرسة 13 تخصصًا هي نجارة الأثاث، ونجارة العمارة، والأعمال الصحية، والتركيبات الميكانيكية، والتشكيل، والخرسانة، والكهرباء، والجرارات، والزخرفة والإعلان، والسيارات، والبياض، واللحام، والتبريد والتكييف، وتم اختيارها ضمن 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، لتكون مدرسة ثانوية عسكرية بداية من العام الدراسي الحالي.