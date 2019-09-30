رياضة | بشري سارة للزمالك.. تعرف عليها

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يستعد مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للعودة مرة آخرى للمشاركة في مباريات الابيض المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأكد الجهاز الطبي للفريق ان اللاعب أصبح جاهز للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته، عقب انتهاء فترة الراحة والتأهيل التي عقبت الجراحة التي خضع لها فتحي.

وخضع اللاعب لبعض الفحوصات والاشاعات للتأكد من سلامة الركبة اثناء تواجده في ألمانيا، والتي أكدت على جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات مرة آخرى بشكل طبيعي.

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وأصبح موقف مشاركة مصطفى فتحي في المباريات بيد الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، حيث من المقرر ان يعود اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة إلى القاهرة، من اجل الانضمام للتدريبات الجماعية للأبيض.

وقد سافر اللاعب إلى ألمانيا رفقة الطبيب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الابيض من احل الاطمئنان على سلامة الركبة من الطبيب الذي قام بعمل الجراحة له.

في سياق متصل بدأ فريق الزمالك الاستعدادات الأخيرة لمباراة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.