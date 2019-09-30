رياضة | بشري سارة لريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد البرازيلي مارسيلو لديناميكية الفريق بعد قيامه بالتدريب منفرداً الأحد للتعديل بمشاركته مع ريال مدريد أمام فريق كلوب بروج غداً الثلاثاء في دوري الأبطال وهو اللقاء الذي سيغيب عنه كل من ميندي وماركو أسينسيو.



ومن الواضح أن الظهير البرازيلي قد تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به، ولذا لم يرغب المدرب زين الدين زيدان في تعجيل عودته وفضّل عدم مشاركته في مباراة الدربي أمام أتلتيكو مدريد حتى تسنح له فرصة المشاركة بلقاء دوري الأبطال، والذي يرغب "الميرينغي" في الفوز به عقب خسارته في أولى مباريات البطولة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وغاب عن المران الأخير كل من فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو فقط. وقاد زيدان التدريب الذي تواجد به 25 لاعباً كان من بينهم أيضا إيسكو ألاركون الذي عاد أيضا بعد التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به.