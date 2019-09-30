رياضة | المنيا يتعادل مع الداخلية استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يتعادل مع الداخلية استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، خارج ملعبه، مع فريق الداخلية بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمع بين الفريقين عصر اليوم على ملعب اكاديمية الشرطة.

ودخل فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني سمير كمونة المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد حسانين، وبرسوم محروس، ومحمد ادم، وأحمد كاستيلا، وسايكو، ومصطفى الشوبكشي، وداوودا، وكازلوف، وبدوي عاشور، وأحمد عصام، ومحمد سمارة.

وشهدت المباراة محاولات من قبل الفريقين لاحراز الأهداف، ولم يحالفهم الحظ، حيث تأتي في اطار تحضيرات كلا منهم للموسم الجديد، حيث يبدأ فريق المنيا أولى مواجهاته مع سوهاج يوم 20 أكتوبر.

ويستعد فريق المنيا ، بقيادة مديره الفني سمير كمونه ، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد.

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ونجح مسئولو المنيا في التعاقد مع 16 لاعبا جديدا وهم: أحمد كاستيلو، وبدوي عاشور من اف سي مصر، وصالح موسي لاعب نادي الزمالك الأسبق، ومصطفي كزلوف لاعب بترول أسيوط، وأحمد رجب لاعب ديروط، وعلي دياب، ومحمد ثروت لاعبا غزل المحلة، وعباس مصطفي لاعب أسوان ، وسايكو وداوودا، الثنائي الإفريقي وعبدالعزيز الشاعر لاعب الداخلية، ووائل علي لاعب بلدية المحله، ومحمد سماره من اف سي مصر، وعمرو فيرون، وشعبان عبدالحميد ، والحارس عمرو خالد من سموحه.

وخاض فريق المنيا عدة لقاءات تجريبية استعاداداً للموسم الكروي الجديد حيث خاض مبارتان مع قطاع الناشئين وحقق المنيا الفوز فيهم، ثم خسارة من فريق الجونة بهدفين نظيفين، ثم مباراتين مع القوصية انتهت الأولي بينهم بالتعادل ثم الفوز في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، الخسارة من أسمنت أسيوط بهدف نظيف، ثم خاض الفريق معسكر القاهرة، خسر من طلائع الجيش بهدف نظيف، والتعادل السلبي مع الشرقية للدخان، الفوز على كوكاكولا بهدف نظيف، والتعادل الايجابي بهدف لمثله مع إتحاد الشرطة، الفوز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف، والتعادل السلبي مع الفيوم، والفوز علي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين،كذلك الفوز على ملوي بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع فريق الداخلية.

يذكر أن المنيا يقوده فنيا هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً، هيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدرباً ، ومحمد عليان مديراً للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ، ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، وسامر سيد إداري.