رياضة | 10 لاعبين في القائمة الثانية لبلدية المحلة

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة على قيد 10 لاعبين في القائمة الثانية لبلدية المحلة والتي تم إرسالها اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، استعداداً لدوري القسم الثاني.

وقد ضمت القائمة اللاعبون الجدد الذي تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم:



١-إبراهيم فاضل مدافع قادما من نادي مصر.

٢-محمد جمال مدافع أيسر قادما من نادي الجزيرة مطروح.

٣-حسام زين مدافع أيمن قادما من نادي الجونة.

٤-كريم بدير وسط مدافع قادما من نادي المنصورة.

٥- أحمد وفاء وسط مهاجم قادما من نادي فاركو.

٦- أحمد رفعت وسط مهاجم قادما من نادي الجزيرة مطروح.

٧-عبد الحميد فؤاد صانع العاب قادما من نادي مالية كفر الزيات.

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٨-محمد مسعد صانع العاب قادما من نادي بتروجت.

٩-إسلام فتحي مهاجم قادما من نادي العربي الكويتي.

١٠-مالك بابا ديوب مهاجم قادما من نادي الشمس.

وكانت القائمة الأولى للفريق ضمت ٢١ لاعبا تقلصت إلى ١٦ لاعبا بعد خروج المهاجم محمد نصر والمدافع الأيسر شريف أشرف لنادي مصر عن طريق البيع النهائي. وخروج محمد الطناني صانع الألعاب وزياد خليفة حارس المرمى عن طريق الإعارة لنادي بني سويف وكذلك وائل حجو لاعب الوسط والمدافع علي بسيوني للإعارة لصيد المحلة وبذلك تكون القائمة الأولى للفريق ضمت كل من :



حراسة المرمى : عصام سعد، مؤمن جابر، حماده الشرنوبي حباشة.

خط الدفاع: محمد عبدالله حكا، باسم عيد، بسام حسن، محمد عبدالواحد، أحمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود شهاب، محمد عبدالله جعفر، السيد أبوأمنة، محمود السيد كشلط، علاء شعبان، عبدالرؤوف ذكي زيكو.

خط الهجوم : عمرو مصطفى.