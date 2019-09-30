رياضة | مورينيو يكشف عن أجمل هزيمة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن أجمل هزيمة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن "أفضل هزيمة" تلقاها في مشواره في عالم التدريب كانت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 في لقاء برشلونة-إنتر ميلان ووقتها فاز الفريق الكاتالوني بهدف نظيف، ليحجز الفريق الإيطالي تذكرة التأهل للنهائي ويفوز بعدها على بايرن ميونخ الألماني.

وقال المدرب السابق لأندية بورتو، تشيلسي، ريال مدريد ومانشستر يونايتد في مقابلة مع شبكة ميدياسيت إيطاليا، متحدثاً عن ذكرياته كمدرب لـ"النيراتزوري" الذي توج معه بالثلاثية في 2010 "كانت هناك أوقات حاسمة في كل واحدة من المنافسات الثلاثة".

وأشار إلى أن الهزيمة أمام برشلونة بهدف نظيف في إياب نصف النهائي كانت واحدة من تلك الأوقات، حيث كان إنتر يلعب بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة ولكنه نجح في التصدي لهجمات برشلونة بقيادة مدربه السابق بيب غوارديولا، ليتأهل إلى النهائي بعد أن كان فاز ذهابا 3-1.

وتابع "كانت هذه أفضل هزيمة في حياتي، وبعدها بدأنا أسبوعين خضنا فيهما نهائي كأس إيطاليا (1-0 أمام روما) والمباراة الهامة لحسم لقب الدوري (أمام سيينا) ونهائي التشامبيونز في مدريد".

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وأضاف المدرب البرتغالي الذي تولى بعدها قيادة الريال "كان هذا يبدو كفيلم يحمل نهاية سعيدة. كانت قصة رائعة".

وأوضح "كان بإمكاني رفض عرض ريال مدريد للمرة الثالثة تواليا، لكني كنت أضع في ذهني الفوز بالبريميير ليغ والسيري آ والليغا الإسبانية، لم أرد أن أفقد هذه الفرصة".

وتأتي تصريحات مورينيو قبل يومين من مواجهة برشلونة وإنتر على نفس الملعب، كامب نو، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، نفس سيناريو 2010، حيث كان الفريقان أيضا يتنافسان في مجموعة واحدة.

ويتصدر إنتر جدول الدوري الإيطالي مع مدربه أنطونيو كونتي فارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب الوصافة والذي يلعب في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.