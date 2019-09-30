رياضة | جهاد جريشة حكما لمباراة الإسماعيلي والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة حكما لمباراة الإسماعيلي والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام جهاد جريشة بإدارة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

ويواجه المصري نظيره الاسماعيلي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ويعاون جهاد جريشة في المباراة هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوي.

وكان حقق الإسماعيلي الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة الأولى له ببطولة الدوري الممتاز ليخطف أول ثلاث نقاط له بالبطولة.

هذا وانتابت حالة من عدم الرضا مسئولو النادي الإسماعيلي وذلك بعد تلقيهم خطاب من الجبلاية يفيد بإقامة مباراتهم ضد النادي المصري على ملعب برج العرب بدون جمهور، صرح بذلك صبرى المنياوى مدير الكرة للاسماعيلى ، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن إقامة المباراة بدون جماهير لدواع أمنية.

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وأكمل مدير الكرة للدراويش أنه تمت مخاطبة الجبلاية من أجل تغيير ملعب المباراة إلا أنه لا توجد أي استجابة.

واستأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى المحلى.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية بعد العودة من تونس من أجل استعادة جاهزيتهم قبل لقاء الفريق البورسعيدى.

وعلى هامش المران ، خاض محمود دونجا ارتكاز الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فيما شارك أحمد مدبولى بالتدريبات بشكل طبيعى.

وأدى باقى اللاعبين تدريبات فنية شملت الكرات العرضية قبل أن يخوضوا تقسيمة فى نهاية المران.