رياضة | مران الأهلي.. تدريبات قوية لحراس المرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تدريبات قوية لحراس المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، والتي ركز خلالها على سرعة رد الفعل، والكرات العرضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.
محاضرة فنية للاعبي الأهلي
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين ، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق الإنتاج الحربي، ومنح لاعبيه التعليمات لتنفيذها في المباراة، كما قام بشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية خلال هذه المحاضرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.