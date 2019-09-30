رياضة | مران الأهلي.. تدريبات قوية لحراس المرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تدريبات قوية لحراس المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، والتي ركز خلالها على سرعة رد الفعل، والكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.

Advertisements

محاضرة فنية للاعبي الأهلي