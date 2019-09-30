رياضة | وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لحفل قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لحفل قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتطرق وزير الرياضة مع منتصر النبرواي عن الاستعدادت الخاصة بالقرعة واستقبال الضيوف وأثني الوزير على الخطة الموضوعة من قبل شركة بريزنتيشن فى حضور مسئولي اتحاد الكرة متمثلة فى وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة.
أكد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن خلال الجلسة التى جمعته بوزير الشباب والرياضة استعدادات الشركة على تقديم حفل مبهر كما هو العادة فى البطولات الكبرى وتقديم بطولة أمم أفريقيا على غرار بطولة الأمم التى استضافتها مصر فى يونيو و يوليو الماضيين ، والتأكيد على مواصلة إبهار أفريقيا بتقديم بطولات تليق بدولة ورياضة مصر والتجهيز من الآن لإستضافة المنتخبات السبعة المشاركة فى البطولة بالإضافة لمصر لتوفير جميع متطلباتهم من فنادق و ملاعب .