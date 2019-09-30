رياضة | وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لحفل قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لحفل قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد ظهر اليوم اجتماع بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومنتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن تم خلاله إستعراض التجهيزات الأخيرة من قبل بريزنتيشن بصفتها المنطمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات ، والتحضيرات الأخيرة الخاصة بقرعة البطولة التى ستقام فى الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وتطرق وزير الرياضة مع منتصر النبرواي عن الاستعدادت الخاصة بالقرعة واستقبال الضيوف وأثني الوزير على الخطة الموضوعة من قبل شركة بريزنتيشن فى حضور مسئولي اتحاد الكرة متمثلة فى وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة.

أكد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن خلال الجلسة التى جمعته بوزير الشباب والرياضة استعدادات الشركة على تقديم حفل مبهر كما هو العادة فى البطولات الكبرى وتقديم بطولة أمم أفريقيا على غرار بطولة الأمم التى استضافتها مصر فى يونيو و يوليو الماضيين ، والتأكيد على مواصلة إبهار أفريقيا بتقديم بطولات تليق بدولة ورياضة مصر والتجهيز من الآن لإستضافة المنتخبات السبعة المشاركة فى البطولة بالإضافة لمصر لتوفير جميع متطلباتهم من فنادق و ملاعب .