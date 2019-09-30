رياضة | مران الأهلي| تأخر 15 دقيقة وتدريبات استشفائية للأساسيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| تأخر 15 دقيقة وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأساسيون في مران الأحمر اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي الأساسيين الذين خاضوا مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا، تدريبات استشفائية أمس تجنبا لتعرض اللاعبين للاجهاد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.

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وتأخر انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 15 دقيقة حيث عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

شهدت المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي واستعراض ملخص مبارايات الأهلي السابقة لتصحيح الأخطاء مشاهدة لقاءات الإنتاج للكشف عن الثغرات الدفاعية والتحذير من مراكز القوى الهجومية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.