رياضة | مران الأهلي.. محاضرة فنية وانتظام الأساسيين في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. محاضرة فنية وانتظام الأساسيين في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين ، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق الإنتاج الحربي، ومنح لاعبيه التعليمات لتنفيذها في المباراة، كما قام بشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية خلال هذه المحاضرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

وفي نفس السياق انتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت الماضية في المران الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت قد اكتفوا بأداء تدريبات تأهيلية أمس الأحد بالجري حول الملعب، وداخل صالة الجيمانزيوم.

وكان الأهلي قد استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة في الجولة الماضية بهدف نظيف للاعبه رمضان صبحي.