رياضة | مران الأهلي.. محاضرة فنية وانتظام الأساسيين في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. محاضرة فنية وانتظام الأساسيين في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق الإنتاج الحربي، ومنح لاعبيه التعليمات لتنفيذها في المباراة، كما قام بشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية خلال هذه المحاضرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وفي نفس السياق انتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت الماضية في المران الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وكان لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت قد اكتفوا بأداء تدريبات تأهيلية أمس الأحد بالجري حول الملعب، وداخل صالة الجيمانزيوم.
وكان الأهلي قد استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة في الجولة الماضية بهدف نظيف للاعبه رمضان صبحي.