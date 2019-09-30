رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث فايلر مع رمضان عن أهمية المباراة المقبلة، وقام خلال هذه الجلسة بمنح بعض التعليمات الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق الإنتاج الحربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف رمضان صبحي.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات أمس الاثنين عقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاؤ رفض فايلر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت قبل مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

Advertisements

الأهلي يصرف مُقدم عقود لاعبيه للموسم الجديد الشهر المقبل



وعلى جانب آخر، يصرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مقدم عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الحالي وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويقوم المدير المالي للنادي الأهلي بتجهيز المبالغ المالية وفقًا لعقد كل لاعب على أن يتم وضع هذه المبالغ في حساباتهم الشهر المقبل.

ويقوم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمتابعة ملف عقود اللاعبين بنفسه من أجل توفير حالة من الاستقرار داخل فريق الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشوار الحفاظ على لقب الدوري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف لرمضان صبحي.

