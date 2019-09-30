رياضة | هازارد يطلق تصريحات نارية ردًا على الانتقادات في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يطلق تصريحات نارية ردًا على الانتقادات في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هازارد: أعلم تاريخ الرقم "7".. وسأجعل "المدريدستا" فخورون بي

تحدث البلجيكي هازارد نجم ريال مدريد الاسباني، عن الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه مع النادي الملكي، خاصة وأن الجماهير كانت تعقد عليه آمالا عريضة لقيادة الفريق نحو تحقيق الانتصارات والنجاحات بمختلف البطولات بالموسم الحالي.

وقال "هازارد" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كلوب بروج: " أنا لست جالاكتيكو ​​حتى الآن ، لا بد لي من إثبات ذلك. يجب أن أكون الشخص الذي سيِثبت أنه يمكنني أن أكون الأفضل في العالم. لا أشك في نفسي ، عندما أثق في نفسي ، فإن الأفضل سيأتي".

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وأضاف : " الانتقادات طبيعية ، فهي لا تؤثر عليّ. يجب أن يكون لديك القليل من الصبر ، لكنني سأقدم الحد الأقصى في التدريب وفي المباريات، أعلم أنهم يتوقعون مني تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة ... علينا أن ننتظر قليلا".

وأكمل تصريحاته: "أنا بخير ، وأنا أفهم أن الناس يتوقعون الكثير مني ، أنا كذلك أيضًا ، لهذا السبب أعمل كل يوم. ليس كل شيء على ما يرام الآن ، لكن أتمنى أن أبذل قصارى جهدي في المباريات القادمة".

وأضاف :"أشعر بأنني جاهز بنسبة 100٪ ، أحتاج إلى أن أكون حاسماً في تسجيل الأهداف وأن أقدم بعض المساعدة للفريق ، هذا سيساعدني كثيراً للتغلب على الوضع الحالي، واستطيع تقديم مستوي أفضل مما قدمته .. أنا أول من ينتقد نفسه".

واختتم تصريحاته: "نعلم جميعًا تاريخ الرقم "7" في ريال مدريد و يتعين علي الاستمرار على ذلك، أعدكم أن أجعل المدريدستا فخورون بي".