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رياضة | زيدان يهز ريال مدريد بتصريح مفاجيء

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يهز بتصريح مفاجيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 فاجيء الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الجميع بتصريح مفاجيء وذلك قبل مواجهة الفريق الملكي لكلوب بروج، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة .

وقال زيدان :"سأعترف لكم لقد احتجت بعض الوقت للتأقلم مع الفريق بدون البرتغالي ".

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وأضاف مدرب المرينجي :" نحن نعرف ما قام به كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ونحن نعلم بأن من الصعب أن يكرر لاعب آخر مافعله".

وأكمل زيزو تصريحاته قائلًا :" علينا فقط أن نستمر في القتال من أجل هذا الشعار، وأيضًا الشيء المهم هو إعطاء كل شيء وهذا ما سنفعله هذا الموسم".

يذكر أن ريال مدريد خسر الجولة الأولي في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف بيضاء، لذلك يسعي لتحقيق الفوز أمام كلوب بروج غدًا.

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