رياضة | راموس يقع في ورطة كبيرة.. ومصيره بيد أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يقع في ورطة كبيرة.. ومصيره بيد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تعدي سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الحكم المساعد لمباراة الملكي وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، غضب مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني وجمهور أتلتيكو أيضًا.

وأشارت تقارير عديدة أن هناك عقوبة محتملة تنتظر راموس وقد تبعده عن فريقه من 4 إلى 12 مباراة، وذلك بعد ان قام راموس بالتعدى على الحكم المساعد "لفظيا" في شوط المباراة الأول، ولم يتخذ حكم اللقاء أي قرار بشأن اللاعب، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، فقد أعادت تلك الحادثة الجدل مجددا بشأن سلوك راموس العنيف والذي تمثل هذه المرة بالشكل اللفظي، خاصة أنه قد أعرب مدرب أتليتكو مدريد، سيميوني، عن غضبه من عدم اتخاذ الحكم الإجراء المناسب بحق راموس، وحاول بين الشوطين تنبيه الحكم لما حدث، ولكن من دون جدوى.

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