رياضة | نجم مان يونايتد: وست هام أفضل منا.. وسولشاير لديه خطة واضحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مان يونايتد: وست هام أفضل منا.. وسولشاير لديه خطة واضحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم الإنجليزي الشاب سكوت مكتوميناي، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه ليس قلقًا على الإطلاق بشأن تراجع مستوى فريقه، حيث انه سيستغرق الأمر وقتًا حتى يتمكن هذا النادي من العودة إلى مكانه الطبيعي.

وقال ماكتوميناي في تصريحات صحفية: "ولكن بالتأكيد لدينا مدرب على استعداد للقيام بكل شيء لتحقيق ذلك. يؤلمني رؤية ما يحدث في بعض الأحيان، و قد تحاول أن تُخفي ذلك. ولكن النتائج هي أكثر ما يسبب لك الألم".

Advertisements

وأضاف قائلاً: "بعد الخسارة 2-0 من وستهام ،كان شعورًا صعبًا، لا يمكنك التعبير عنه بالكلمات. ليس الأمر أن تدخل سيارتك، ثم تعود إلى المنزل وكل شيء على ما يرام، ليس كذلك أبداً".

وواصل النجم الواعد: "إنهم (وستهام) يحققون نتائج جيدة وهذه هي الحياة. أحيانًا، يمكن للفرق أن تقوم بعمل جيد ،ويمكن لفرق أخرى لديها تاريخ رائع أن تتراجع قليلاً".

وأتم تصريحات قائلاً: "إعادة ذلك النجاح إلى مانشستر يونايتد - ليس هناك ما أريده أكثر من رؤيتنا مرة أخرى في القمة، المكان الذي ننتمي إليه".