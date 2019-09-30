رياضة | انطلاق الدورة الإقليمية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في رياضتي الطائرة وكرة القدم الشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة الإقليمية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في رياضتي الطائرة وكرة القدم الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بالقاهرة صباح اليوم الدورة التدريبية الإقليمية لإعداد مدربي الكرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية بحضور مدربين من 7 دول عربية هي مصر، الإمارات، البحرين، الكويت، السودان، ليبيا، تونس ، وتأتى أهمية إقامة تلك الدورة من خلال ما دعا اليه المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي من ضرورة إدخال رياضات جديدة الى برامج المنطقة من أجل توسيع قاعدة المشاركين من اللاعبين ، وزيادة قاعدة أعداد مدربين مؤهلين عالميا للعمل فى الأولمبياد الخاص والذى يسعى إلى العمل على دمج ذوي الإعاقة الفكرية فى المجتمع ، وهو ما يسعى إليه الأولمبياد الخاص من خلال الرياضة ، ودمج ذوي الإعاقة الفكرية في المجتمع وتقبل المجتمع لهم ، خاصة وأن رياضتي الطائرة وكرة القدم الشاطئية تندرج تحت مظلة الرياضات الموحدة .

ويقوم بإلقاء المحاضرات النظرية والعملية عماد محى الدين مدير عام الألعاب والمسابقات وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات ، وعاطف رشاد المحاضر الدولى بالاتحاد الدولى للكرة الطائرة والأستاذ بكلية التربية الرياضية وإكرامي الجمال المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم للاولمبياد الخاص والمدرس بكلية التربية الرياضة واحمد أبوسريع مدرب منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية .

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وتأتى أهمية إقامة تلك الدورة لزيادة عدد الرياضات التى تشارك بها برامج المنطقة ال23 فى الألعاب الإقليمية والعالمية ، خاصة وأن المنطقة على أبواب المشاركة فى الالعاب الاقليمية العاشرة المقرر اقامتها عام 2022 والالعاب العالمية الصيفية 2023 والتى ستقام بألمانيا ، وتسعى الرئاسة الإقليمية إلى زيادة عدد الرياضات وزيادة عدد المشاركين فى تلك الألعاب .

بدأت الدورة بالقاء الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص محاضرة كمقدمة عن الأولمبياد الخاص تناولت النشأة والفلسفة والأهداف ، تبعه شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية محاضرة عن تنظيم وإدارة ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص ، ثم اتبعه عماد بمحاضرة هامة حول التقسيم فى مسابقات الأولمبياد الخاص والتي تهدف إلى تقسيم اللاعبين وفقا للسن والنوع والقدرة الرياضية لضمان منافسة شريفة ومتوازنه بين اللاعبين ، ثم ختم شرف الفولى بمحاضرة هامة عن الرياضات الموحدة والتى يشارك فيها لاعبون من المعاقين فكريا إضافة إلى اقرانهم من غير المعاقين .

شارك فى الدورة كل من محمد سليمان راشد، محمد عباس المازمي (الإمارات )، صفوان نور الدين بوجمعة (تونس)،محمد عباس بوعباس،ياسر أحمد محمد مراد (الكويت)،محمود عبد الله الشيخ محمد حسين (البحرين)، على بشير سليمان، أحمدعبد الفتاح محمد عبد الجليل (السودان )، مصطفى على حسين أحميد،عبدالقادر عبد الله الغراري (ليبيا ) ويشارك من مصر في هذه الدورة كل من سهيلة صلاح الدين،زينب ربيع عبد الحفيظ،ربيع عبد الحفيظ عبد الغني،أحمد محمد إبو سريع،سهام فؤاد صالح، على أبو حديد على إسماعيل،محمد عبد النبي على،الحسيني طه راشد على، رانا أحمد على، طه خضر طه،أحمد محمود حسين،هند شريف السيد، محمد سيد إبراهيم، أحمد محمد حسن، محمود يوسف محمد الغاوى .