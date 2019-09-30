شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من زين الدين زيدان على انتشار حوادث السرقة مؤخرًا والان مع التفاصيل

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تعرض نجوم كرة القدم لحوادث السرقة بكثرة خلال الفترة الأخيرة .

تعليق ناري من زيدان على كثرة تعرض نجوم كرة القدم لحوادث السرقة

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه كانت هناك الكثير من الأزمات داخل الليجا خلال الفترة الماضية، بعدما تعرض منزل البرازيلي كاسيميرو للسرقة، خلال مباراة الديربي التي جمعت ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، حيث تم سرقة بعد المقتنيات من منزل اللاعب، أثناء وجود زوجته ونجله به، إلا أنهما لم يتعرضان لأي خطر .

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن كاسيميرو قد انضم لقائمة طويلة تضم جيرارد بيكيه، كريم بنزيما، جوردي ألبا، الفارو موراتا ، كيفن برينس بواتينج ، آرثر ميلو ، جواكين سانشيز ، ويليام كارفاليو، حيث تعرض جميعهم للسرقة أثناء إنشغالهم بالمشاركة مع فرقهم في المبارايات.

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وقال زيدان: "هذا أمر فظيع ، لكن ليس بالنسبة للاعبين فقط ، فكل شخص يتأذى من هذا الفعل، هذه أشياء غير مقبولة" .

ريال مدريد يسعى لاستعادة هيبتة الأوروبية ضد كلوب بروج

وعلى صعيد أخر، يسعى ريال مدريد لاستعادة هيبته الأوروبية، عندما يستضيف نظيره كلوب بروج، في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مذلة ضد نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعدما مني مرماه بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، لتكون الرصاصة الأولى في نعش زين الدين زيدان داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو .