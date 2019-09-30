شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المهددين بالغياب عن الزعيم في لقاب الإياب أمام السد بموقعة أسيا والان مع التفاصيل
يترقب عشاق الكرة العربية موعد مباراة الهلال والسد القطري غدا ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
ومهدد الزعيم بعدد من اللاعبين المميزين بالغياب عن لقاب الإياب أمام السد القطري في حال حصولهم على إنذار في مباراة غدا.
ويعد أبرز المهددي كلا من بافيتيمبي جوميز، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله عطيف، وناصر الدوسري، وعلي البليهي، ن لقاء الإياب
وكان نادي الهلال قد عبر لدور نصف نهائي البطولة الآسيوية بعد التغلب علي حساب نظيره نادي اتحاد جدة بينما تأهل نادي السد القطري لهذا الدور بعد تخطي عقبة نادي النصر السعودي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق الهلال السعودي والسد القطري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جاسم بن حمد الدولي بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.
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