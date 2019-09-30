شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي مدرب السد: الزعيم أحد أفضل الفرق في آسيا والان مع التفاصيل

قال اللاعب الدولي الاسباني السابق تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام نظيره الهلال السعودي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أن نادي الهلال أحد أفضل الأندية في قارة آسيا الآن.

وأضاف تشافي:" المباراة ستكون صعبة لأن لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين الأجانب والسعوديين أغلبهم يلعبون في المنتخب يمتلكون خبرة كبيرة في المنافسات القارة".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق الهلال السعودي و السد القطري غدا ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جاسم بن حمد الدولي بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان نادي الهلال قد عبر لدور نصف نهائي البطولة الآسيوية بعد التغلب علي حساب نظيره نادي اتحاد جدة بينما تأهل نادي السد القطري لهذا الدور بعد تخطي عقبة نادي النصر السعودي.