شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفسح الطريق لـ«مانشستر يوناتيد» لضم قنبلة بورسيا والان مع التفاصيل

خرج فريق ريال مدريد الإسباني، من سباق التعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو قنبلة البوندسليجا ولاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ليفسح الطريق أمام مانشستر يونايتد للظفر بخدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم

ريال مدريد يودع سباق التعاقد مع قنبلة البوندسليجا

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه بعدما خرج ريال مدريد من سباق التعاقد مع جادون سانشو ، أصبح مانشستر يونايتد هو الأقرب للتعاقد مع قنبلة البوندسليجا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل .

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ويعد جادون سانشو واحد من أبرز النجوم الشباب حول العالم، حيث رحل اقنبلة البوندسليجا من صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2018، قبل أن يتألق بقميص بوروسيا دورتموند الألماني، في الموسم الأول له رفقة الفريق، إلا أن ريال مدريد قرر عدم المجازفة بالتعاقد مع النجم البالغ 19 عامًا، خصوصًا مع ارتفاع قيمته التسويقية، ليكون مانشستر يونايتد هو الأبرز خلال هذا السباق نحو اللاعب .

مانشستر يونايتد يختار قنبلة البوندسليجا كأولى أهدافه الشتوية

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة تلجراف البريطانية، في وقت سابق، فإن مانشستر يونايتد يستهدف ضم قنبلة البوندسليجا لتعزيز هجومه، بعدما كثرت شكاوى النيرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، من أزمة خط الهجوم بالفريق، فيما يضع مانشستر يونايتد كلًا من موسى ديمبيلي نجم أوليمبيك ليون وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، كاحتمالات بديلة لجادون سانشو .