شكرا لقرائتكم البدرى يجتمع بشوقى غريب لترتيب المعسكر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة تنسيقية مع شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قبل إعلان قائمة الفراعنة للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب الأولمبى معسكرا مغلقا فى نفس موعد معسكر المنتخب الأول فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر ويتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبين إفريقين لم يتحددا حتى الأن فى القاهرة، حيث يستعد المنتخب الأوليمبى لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

ويوجد أكثر من لاعب مشترك بين المنتخبين الأول والأولمبى مثل رمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى محمد وناصر ماهر وغيرهم، لذا من المقرر أن تحسم الجلسة موقف هؤلاء اللاعبين قبل المعسكر المقبل للمنتخبين.

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ويخوض منتخب مصر الأول مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل، فى أول اختبار للمنتخب مع حسام البدرى، ولم يتحدد حتى الأن ملعب المباراة، وإن كان إقامتها فى الإسكندرية هو الأقرب.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى كل من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وايمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استدعاء خمسة محترفين في الخارج لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني، أحمد حجازي.