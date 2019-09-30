البدرى يجتمع بشوقى غريب لترتيب المعسكر المقبل...

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ويخوض المنتخب الأولمبى معسكرا مغلقا فى نفس موعد معسكر المنتخب الأول فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر ويتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبين إفريقين لم يتحددا حتى الأن فى القاهرة، حيث يستعد المنتخب الأوليمبى لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .
ويوجد أكثر من لاعب مشترك بين المنتخبين الأول والأولمبى مثل رمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى محمد وناصر ماهر وغيرهم، لذا من المقرر أن تحسم الجلسة موقف هؤلاء اللاعبين قبل المعسكر المقبل للمنتخبين.
ويضم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى كل من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وايمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استدعاء خمسة محترفين في الخارج لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني، أحمد حجازي.
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