شكرا لقرائتكم السافل يقترب من العودة لتشكيلة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مصطفى فتحى "السافل" صانع ألعاب الزمالك، جاهزاً للمشا ركة فى المباريات القادمة مع الفريق الأبيض، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية.

وخضع مصطفى فتحى فى الفترة الماضية لفحوصات تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له عملية الجراحة فى الركبة وبصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض، ليكشف للاعب إنه أصبح جاهزا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباريات ولا يوجد تخوف من مشاركته بعد قلق اللاعب خلال الفترة الماضية من تحدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يحدد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، موعد أول ظهور لمصطفى فتحى فى المباريات الرسمية مع الأبيض بعد فترة طويلة من الغياب خلال الفترة الماضية حيث سيتم تجهيزه على الصعيد الفنى والبدنى للمشاركة فى المواجهات القادمة للفريق الأبيض.