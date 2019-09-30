شكرا لقرائتكم زكريا السيد رئيسا لنادى انبي لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة إنبى، اعتماد تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بعمل رئيس النادي نظرا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش. وأوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى إن تكليف زكريا السيد بالقيام بأعمال الرئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقاً للائحة. يذكر أن فريق إنبى قد بدأ هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة ويستعد الفريق البترولى حاليًا لمواجهة سموحة فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زكريا السيد رئيسا لنادى انبي لهذا السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.